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Arslanagic'in topa elle müdahalesi var mı, penaltı kararı doğru mu?

Lale Orta: Net penaltı. Arda Kardeşler vermeliydi bu penaltıyı. VAR'ın yönettiği bir maç oldu bu.

Deniz Çoban: Uzaktan gelen topta savunmacının elini kaçırma ihtimali var. Fakat, vücudunu genişletiyor. Bu penaltı kararını VAR yardımıyla veriyor hakem. İyi ki VAR var.

Bülent Yıldırım: 3 tane siyah beyaz VAR müdahalesine uğruyorsanız eksik var. O zaman hakem niye var. İnsan faktörü lazım. Hakem bunu kendi verebilecek konumda. Nasıl kendi göremedi penaltıyı merak ediyorum. Net penaltı.