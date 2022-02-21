Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe - Galatasaray maçına penaltı ve VAR kararları damgasını vurdu. Hakem Arda Kardeşler ve VAR Mete Kalkavan, 4 penaltı ile 1 de iptal kararı verdi.

ÖNCE TAYLAN ELLE MÜDAHALE ETTİ!

44'te İzmir ekibinin atağında top ceza sahasında Taylan Antalyalı'nın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Göztepe'de Ndiaye penaltı atışını gole çevirdi.

SONRA ÖMER BAYRAM!

66'da ise Göztepe yine penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı. Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu. Uzun süre VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Kardeşler, sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi.

BU KEZ GALATASARAY BEYAZ NOKTADA

84. dakikada Göztepe ceza sahasına yapılan ortada top, Berkan Emir'in koluna çarptı. Pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis, topu ağlara gönderdi.

PENALTI VERİLDİ, VAR'DAN DÖNDÜ!

90+1. dakikadaki Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis'in şutu, Dino Arslanagic'e çarpıp geri döndü. Hakem Arda Kardeşler, düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Arslanagic'e ikinci sarı kartını gösteren hakem, kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti. Bu karar sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kardeşler, penaltıyı iptal etti ve Arslanagic'i de geri çağırdı.

GALATASARAY YİNE PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray hücumunda Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top, Atınç Nukan'ın eline çarptı. Hakem Arda Kardeşler önce devam dedi ancak, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi. Kardeşler, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından bir Göztepe taraftarı saha içine girerek hakem Arda Kardeşler'e doğru koştu ancak futbolcular engel oldu. Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, Galatasaray adına maçtaki ikinci golünü kaydetti.