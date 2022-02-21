Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe - Galatasaray maçına penaltı ve VAR kararları damgasını vurdu. Hakem Arda Kardeşler ve VAR Mete Kalkavan, 4 penaltı ile 1 de iptal kararı verdi.
ÖNCE TAYLAN ELLE MÜDAHALE ETTİ!
44'te İzmir ekibinin atağında top ceza sahasında Taylan Antalyalı'nın eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Göztepe'de Ndiaye penaltı atışını gole çevirdi.
SONRA ÖMER BAYRAM!
66'da ise Göztepe yine penaltı kazandı. Sağ kanattan gelişen Göztepe atağında yapılan orta, ceza sahası içerisindeki Ömer Bayram'ın eline çarptı. Bu müdahale sonrasında Göztepeli futbolcular, hakem Arda Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulundu. Uzun süre VAR ile görüşen Kardeşler, pozisyonu izlemek için monitörün başına gitti. Kardeşler, sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada topun başına geçen Ndiaye, Göztepe adına penaltıyı gole çevirdi.
BU KEZ GALATASARAY BEYAZ NOKTADA
84. dakikada Göztepe ceza sahasına yapılan ortada top, Berkan Emir'in koluna çarptı. Pozisyonu izleyen hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gomis, topu ağlara gönderdi.
PENALTI VERİLDİ, VAR'DAN DÖNDÜ!
90+1. dakikadaki Galatasaray atağında Bafetimbi Gomis'in şutu, Dino Arslanagic'e çarpıp geri döndü. Hakem Arda Kardeşler, düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi. Arslanagic'e ikinci sarı kartını gösteren hakem, kırmızı kartla oyuncuyu ihraç etti. Bu karar sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu izlemeye giden Kardeşler, penaltıyı iptal etti ve Arslanagic'i de geri çağırdı.
GALATASARAY YİNE PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Galatasaray hücumunda Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top, Atınç Nukan'ın eline çarptı. Hakem Arda Kardeşler önce devam dedi ancak, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izledi. Kardeşler, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. Bu kararın ardından bir Göztepe taraftarı saha içine girerek hakem Arda Kardeşler'e doğru koştu ancak futbolcular engel oldu. Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, Galatasaray adına maçtaki ikinci golünü kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!