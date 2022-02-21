Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

SAAT: 20.00

HAKEM: Arda Kardeşler

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Gürsel Aksel

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Wilker, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Cherif, Di Santo

YEDEKLER: Piric, Kahraman, Murat, Yalçın, Aytaç, Tijanic, Baku, Lourency, Tannane, Adis

TEKNİK DİREKTÖR: Nestor El Maestro

GALATASARAY: Pena, Omar Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Erick, Babel, Halil, Kerem, Mustafa Muhammed

YEDEKLER: İsmail, van Aanholt, Gomis, Berkan, Cicâldău, Barış Alper, Emre, Semih, Feghouli, Boey

TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

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Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.

Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.

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