Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve küme düşme hattının hemen üzerine kadar gerileyen Galatasaray, İzmir'de zorlu Göztepe deplasmanında kritik bir 3 puan aldı. Mücadelede 2-1 geriye düşen Galatasaray, Gomis'in penaltıdan kaydettiği iki golle maçı 3-2 kazandı ve puanını 32'ye yükselti.

ALTI MAÇ SONRA GALİBİYETİ HATIRLADI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de altı maç sonra galibiyeti hatırladı. Son galibiyetini 25 Aralık 2021'de elde eden sarı-kırmızılılar sonrasındaki dört maçtan mağlubiyetle ayrılmış; Alanyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde ise 1 puanla yetinmişti.

DEPLASMANDA 142 GÜN SONRA ZAFER

Galatasaray bu sonuçla birlikte deplasmanda 142 gün sonra galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar 3 Ekim 2021'deki Çaykur Rizespor maçından sonra dış sahada oynadığı yedi maçın dördünü kaybetmiş ve sadece 3 puan çıkarabilmişti. Sarı-kırmızılılar deplasmandaki galibiyet hasretine yine 3-2'lik skorla son verdi.

TORRENT GALİBİYETLE TANIŞTI

Galatasaray'da Domenec Torrent de galibiyetle İzmir'de tanıştı. Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra göreve gelen İspanyol çalıştırıcı ilk üç maçından mağlubiyetle ayrılmış; Alanyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde de galibiyet elde edememişti.