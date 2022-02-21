Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren ve küme düşme hattının hemen üzerine kadar gerileyen Galatasaray, İzmir'de zorlu Göztepe deplasmanında kritik bir 3 puan aldı. Mücadelede 2-1 geriye düşen Galatasaray, Gomis'in penaltıdan kaydettiği iki golle maçı 3-2 kazandı ve puanını 32'ye yükselti.
ALTI MAÇ SONRA GALİBİYETİ HATIRLADI
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de altı maç sonra galibiyeti hatırladı. Son galibiyetini 25 Aralık 2021'de elde eden sarı-kırmızılılar sonrasındaki dört maçtan mağlubiyetle ayrılmış; Alanyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde ise 1 puanla yetinmişti.
DEPLASMANDA 142 GÜN SONRA ZAFER
Galatasaray bu sonuçla birlikte deplasmanda 142 gün sonra galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar 3 Ekim 2021'deki Çaykur Rizespor maçından sonra dış sahada oynadığı yedi maçın dördünü kaybetmiş ve sadece 3 puan çıkarabilmişti. Sarı-kırmızılılar deplasmandaki galibiyet hasretine yine 3-2'lik skorla son verdi.
TORRENT GALİBİYETLE TANIŞTI
Galatasaray'da Domenec Torrent de galibiyetle İzmir'de tanıştı. Fatih Terim'le yolların ayrılmasından sonra göreve gelen İspanyol çalıştırıcı ilk üç maçından mağlubiyetle ayrılmış; Alanyaspor ve Kayserispor mücadelelerinde de galibiyet elde edememişti.
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