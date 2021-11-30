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Göztepe - Fenerbahçe maçının yazar yorumları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. İzmir ekibi karşısında beklentilerin uzağında kalan sarı-lacivertliler, puanını 24 yaparken lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü. Spor yazarları Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

30.11.2021 - 09:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • SERDAR ALİ ÇELİKLER: Maçı anlatmaya pek de gerek yok. Vitor Pereira'nın deyimiyle 'Fake Star' Mesut Özil'in geberik halleri geri pasına da yansıyınca, Kim; Vitor Hoca'nın kompleksi nedeniyle kesik yiyen Attila'nın yerinde sol stoperde hareketlenmeyince, eee Berke de henüz iyi kaleci olmayınca basit bir gol yedi Fener. 

  • Maç boyu hiç ama hiç bir şey yapmayan geberik Mesut'u çıkaramayan, Max Meyer'i sahada tutan, Rossi'sinden ne olursa olsun vazgeçmeyen, aslen Türkiye'yi de Fenerbahçe'yi de pek sallamayan bu hocanın devam etmesi zorlamak demektir. Zorlamaya gerek yoktur. Seneye devam etmenizin mümkün olmadığı bu hoca yerine Ocak ayında gelecek yıl da takımı emanet edeceğiniz bir hoca getirilse daha doğru olur. Hoş sadece Vitor Hoca değil. Zorlanmaması gereken bir de 'Dünya Yıldızı!!!!' Mesut Özil'in durumu var. Keşke bir hata yapıp Barcelona falan alsa...

  • ŞANSAL BÜYÜKA: Vitor Pereira, perşembe yorgunluğunu düşünerek, radikal değil, makul sayılabilecek bir rotasyonla sahaya çıktı. Maç öncesi söylediği gibi Crespo ve Meyer gibi iki “dinlenmiş” oyuncu ile başladı. Ancak Meyer ile Crespo; oyun kuran değil, rakibi bozan futbolcular...Oysa Fenerbahçe’nin oyun kurmaya, o oyunu rakip alana yıkmaya ihtiyacı var.  Oyunu kuracak, maçı rakip ceza alanına yıkacak iki futbolcu var; Biri Mesut Özil, diğeri İrfan Can... 

  • Mesut Özil, tartışmasız kariyerini merkez orta sahada yapmasına rağmen, Fenerbahçe’de ısrarla kenarda oynatılınca, o sınırsız yetenekleri kepenk indiriyor, sıradan bir oyuncuya dönüyor. Kala kala, elde bir İrfan Can kalıyor. O da, tek başına kime yetişsin. Hele İrfan’ın bitime 15 dakika kala çıkarılması; resmen çılgınlık... İş yapacak tek adamın var, onu da oyundan alıyorsun. Sabotaj gibi... 

  • Fenerbahçe ikinci yarıya, İrfan Can’ın “fırıncı küreğini” andıran sol ayağından Serdar Dursun’un kafasına inen asistle golü buldu, sonrasında orta alanı, oyunu Göztepe teslim aldı. Mesut Özil’i oyundan alıyorsun, Szalai’yi zaten son maçlarda yok sayıyorsun. Golü atmasına rağmen Serdar Dursun’da, Berisha’da, Rossi’de çare arıyorsun. Kimse kusura bakmayacak; böyle hocaya böyle takım... 

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