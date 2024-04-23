Göztepe evinde tarih yazacak

Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig biletini resmen cebine koyacak sarı-kırmızılılarda stat tamamen dolu olacak. 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçla açılan Gürsel Aksel Stadı, 3 puan alınması halinde ilk kez İzmir temsilcisinin şampiyonluğuna şahit olacak.

Daha önce Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe de geçen sezon Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Bu kez kendi evinde şampiyonluk coşkusu yaşamak isteyen Göztepe, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı.