Göztepe'de Radomir Kokovic dönemi sona erdi

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Radomir Kokovic'le yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı teknik direktörümüz Radomir Kokovic ile yollarımız ayrılmıştır. Radomir Kokovic'e Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Futbol A takımımızın yeni teknik direktörü ve ekibi yarın taraftarlarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Bu sezon başında göreve getirilen Kokovic yönetimindeki Göztepe, 12 haftada topladığı 20 puanla 6. sırada yer alıyordu.