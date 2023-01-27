Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol 1. Lig Bandırmaspor

Göztepe - Bandırmaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ağırladığı Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yendi.

Giriş: 27.01.2023 - 22:28 | Güncelleme: ABONE OL
Göztepe - Bandırmaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU)
AA

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, Beyçimento Bandırmaspor'u 3-1 yendi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız

Göztepe: Arda Özçimen, Mihojevic, Emir Ortakaya, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 90+4 Lukas Erhan Gottwalt), Mamah (Dk. 81 Ngalina), Yalçın Kayan, Tuğbey Akgün, İsmail Köybaşı, Yasin Öztekin (Dk. 77 Atanga), Kvasina

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Levent Ayçiçek, Fatih Kurucuk, Koutroumpis (Dk. 38 Oğuz Kağan Güçtekin), Caner Cavlun, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Terzic), Mulumba, Mehmet Özcan (Dk. 46 Camara), Soukou, Kerim Avcı, Manos (Dk. 46 Atabey Çiçek)

Goller: Dk. 3 ve 43 Yasin Öztekin, Dk. 85 Atanga (Göztepe), Dk. 27 Soukou (Beyçimento Bandırmaspor)

Sar kartlar: Dk. 90 Atabey Çiçek, Dk. 90+5 Mulumba (Beyçimento Bandırmaspor), Dk. 90+1 Arslanagic (Göztepe)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Marmaris’te denizin rengi değişti
Marmaris’te denizin rengi değişti
DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihi
DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihi
Kudüs'te silahlı saldırı
Kudüs'te silahlı saldırı
Trakya'da sağanak yağış
Trakya'da sağanak yağış

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.