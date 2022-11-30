DHA

İzmir'in Spor Toto 1'inci Lig'de yer alan iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım'da oynanan müsabakanın 19'uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim'e saldırdı. Evrim, başına aldığı darbeyle yaralandı. Her 2 yaralı da hastaneye kaldırıldı. Büyüyen olaylar nedeniyle maç tatil edildi ve soruşturma başlatıldı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, sis bombası ve işaret fişeğinin, statta görevli özel ambulans şoförleri A.K. ve H.G. tarafından karşılamadan önce Altaylı taraftarların bulunduğu yerdeki tuvalete saklandığı belirtildi. Şoförlerin, saat 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvalete girdiği ve tuvaletten çantasız çıktığı tespit edildi. Polis ekipleri, 2 ambulans şoförü ve irtibatta oldukları Altaylı taraftarlar ile Ozan Evrim'e saldıran Göztepe taraftarı Nihat Aydın'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

STADA GİRİŞ ANINDAN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 sayılı 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin, patlayıcı ve yanıcı malzemeleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı. Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın, içindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini Furkan E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin, maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan ambulans şoförleri A.G. ve H.K.'nin stada giriş anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

KALECİYE SALDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan Göztepe taraftarı Nihat Aydın, sevk edildiği adliyede savcıya ifade verdi. İfadesinde olay anında alkollü olduğunu söyleyen Aydın'ın, "Bir anda kendimi kaybettim. Olayı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Aydın, savcılıktaki ifadesinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Cumhuriyet savcısı, mahkemeye sevk yazısında Nihat Aydın'ın, Altay kalecisi Ozan Evrim'in hayatı bölgesi olan başının arka ve ense kısmına öldürmeye elverişli silahla birden fazla kez vurduğunu ve eylemine çevredekilerin engellemesi üzerine son vermek durumunda kaldığını vurguladı. Aydın, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan ele geçirilen işaret fişeği ile meşale, sis bombası ve torpiller, üzerinde parmak izi incelemesi yapıldıktan sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından basına gösterildi.

İŞARET FİŞEĞİNİ ATAN ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, 8 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece derbideki olaylarla ilgili gözaltı sayısı, 28'e çıktı. İşaret fişeğini ateşleyen Furkan E.'nin de ifadesi ortaya çıktı. Furkan E.'nin, polise verdiği ifadede, "Pişmanım. Hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rastgele attım" dediği öğrenildi.

MALZEMELERİN ALINDIĞI İŞ YERİNE POLİS BASKINI Polis ayrıca patlayıcı ve yanıcı malzemelerle birlikte işaret fişeklerinin de alındığı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş yerine baskın yaptı. İş yeri sahibi hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Gözaltındaki 28 kişinin, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KAN DONDURAN PAYLAŞIM Öte yandan Spor Toto 1. Lig'de, tribün terörü nedeniyle 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçının yankıları sürerken, Gürsel Aksel Stadı'na Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yüzünden ağır yaralayan işaret fişeklerini soktuğu tespit edilen özel ambulans şoförlerinden A.G.'nin (25) şok paylaşımları ortaya çıktı. Fanatik Altay taraftarı olduğu öğrenilen A.G.'nin 7 yıl önce sosyal medya hesaplarından yaptığı kan donduran paylaşımda, "Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek" ifadelerini kullandığı belirlendi.

KORNER DİREĞİ SİLAH SAYILDI Şüphelilerden kaleci Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı. Cumhuriyet savcılığı, şüpheli Mehmet Nihat A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildirmişti.