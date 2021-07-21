Göztepe, Ademi'yi bekliyor

Süper Lig'de yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe´den bir oyuncuyu daha listesine ekledi.

Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan´la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi´yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira´nın raporunu bekleyen Göztepe´nin şartların oluşması halende Ademi´ye imza attıracağı kaydedildi.

Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye´yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.