Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Altaş Denizlispor'u konuk etti. İzmir ekibi sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Sarı kırmızılı ekibe galibiyeti getiren goller 15 vr dakikada İsmail Köybaşı, 22. dakikada Kenneth Obinna Mamah, 69. dakikada Marko Kvasina ve 83. dakikada Ajdin Hasic'den geldi.

Denizlispor'da maçın 54. dakikasında Abdulkadir Sünger kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alan Göztepe puanını 14'e çıkardı. Ligde henüz galibiyeti olmayan Denizlispor ise 2 puanda kaldı.