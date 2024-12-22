Göztepe: 3 - Çaykur Rizespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi İzmir temsilcisi 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Göztepe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Göztepe'nin gollerini 25. dakikada Novatus Miroshi, 71'de David Tijanic ve 79. dakikada ise Khusniddin Alikulov (k.k) kaydetti.
Bu sonucun ardından Göztepe yenilmezlik serisini 3'e çıkarttı ve 28 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Ç. Rizespor ise 20 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Göztepe deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak. Rizespor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.