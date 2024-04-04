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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor - Futbol Haberleri

        Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'de kutlamak istiyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 100. yaşını Süper Lig'e çıkarak kutlamak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 11:42 Güncelleme: 04.04.2024 - 11:42
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        • 1

          Trendyol 1. Lig'de 2-0 öne geçtiği maçta Kocaelispor'a 3-2 yenilen Göztepe'nin kulüp üst yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, "Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig’de kutlayacak." dedi.

        • 2

          Ertan, yaptığı açıklamada, Kocaelispor karşısında futbol sahalarında ender görülecek olaylardan birini yaşadıklarını ve müsabakanın son bölümünde aleyhlerine verilen 3 penaltıyla sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

        • 3

          Hak ettikleri 3 puanı alamadıklarını savunan Ertan, şöyle konuştu:

          "Göztepe Spor Kulübü olarak bize yakışan şekilde her platformda Göztepe'mizin haklarını savunmak ve korumak için tüm gayretimiz ile çalıştığımızın bilinmesini önemle belirtmek isterim. Başımızı öne eğmeyeceğiz, bu maçı ardımızda bırakıp moralli bir şekilde Erzurum maçı ile birlikte taraftarımız ve camiamızın desteği ile Süper Lig yürüyüşümüze güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Göztepe'miz 100. yaşını önümüzdeki sezon Süper Lig'de kutlayacak. Buna inanın. Çok değerli futbol takımımız, teknik ve idari kadromuz, yönetimimiz ve muhteşem taraftarımızla kol kola, omuz omuza bu hedefe ulaşacağız."

        • 4

          Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, haftayı 56 puanla takipçileri Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor'un sekizer puan önünde 2. sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, 8 Nisan Pazartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

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