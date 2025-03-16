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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU - Göztepe Haberleri

        Göztepe: 1 - Eyüpspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Eyüpspor, 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor 65. dakikada Tayfur Bingöl'le öne geçerken, 71. dakikada Romulo'nun penaltıdan attığı gole engel olamadı. 74. dakikada Tayfur Bingöl'ün gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Eyüpspor puanını 44'e, Göztepe ise 37'ye yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 18:01 Güncelleme: 16.03.2025 - 18:40
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        10 kişilik Eyüpspor, 1 puanı aldı!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Konuk ekibi öne geçiren golü 65'te Tayfur Bingöl atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 71. dakikada penaltıdan Romulo kaydetti.

        İstanbul temsilcisinde forma giyen Tayfur Bingöl, 74. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 44'e, Göztepe ise 37'ye çıkardı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Trabzonspor'a konuk olacak. Eyüpspor, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        42. dakikada ceza yayı üzerinden İsmail'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke topu direk dibinden çıkardı.

        45+1. dakikada Göztepe’nin gelişen atağında ceza sahasına giren Romulo'nun şutunda kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.

        54. dakikada Eyüpspor atağında Ampem’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Thiam, köşeye sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

        65. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Umut sol çizgiye inmeden kale sahsına topu ortaladı. Ön direkte bulunan Tayfur sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

        70. dakikada Juan'ın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Vezo'nun eline çarptı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

        71. dakikada penaltıda topun başına geçen Romulo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

        73. dakikada Göztepe atağında ceza yayının sağında topla buluşan Romulo’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

        78. dakikada Göztepe atağından ceza sahası içinde topla buluşan Romulo'nun sağ köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

        Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Hakemler: Yasin Kol, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

        Göztepe: Mateusz Lis, Furkan Bayır, Heliton, Malcom Bokele, Lasse Nielsen (Ahmed Ildız dk. 89), Anthony Dennis (Kubilay Kanatsızkuş dk. 89), Novatus Miroshi, İsmail Köybaşı, Kuryu Matsuki (David Tijanic dk. 46), Juan (Emersonn Correia da Silva dk. 83), Romulo

        Yedekler: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Victor Hugo, Doğan Erdoğan, Nazım Sangare, Ogün Bayrak

        Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

        Eyüpspor: Berke Özer, Ruben Vezo, Dorukhan Toköz, Luccas Claro, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor (Umut Bozok dk. 74) Emre Akbaba (Halil Akbunar dk. 63), Tayfur Bingöl, Prince Obeng Ampem (Hamza Akman dk. 90+3), Mame Thiam

        Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Muhammed Birkan Tetik, Erdem Gökçe, Hüseyin Maldar, , Erdem Çalık

        Teknik Direktör: Arda Turan

        Goller: Romulo (dk. 71 pen.) (Göztepe), Tayfur Bingöl (dk. 65) (Eyüpspor)

        Kırmızı kart: Tayfur Bingöl (dk. 74) (Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Lasse Nielsen, Kuryu Matsuki, İsmail Köybaşı, Novatus Miroshi (Göztepe), Luccas Claro, Mame Thiam, Emre Mor, Umut Meraş (Eyüpspor)

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