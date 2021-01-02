DHA

Arjantin’deki gözleri görmeyen 14 yaşındaki pitbull cinsi Luna, bir evin bahçesindeki havuza düştü.

DHA'nın haberine göre bunu gören evdeki diğer bir köpek Caipirinha ise hemen havuzun yanına koştu.

Caipirinha, gözleri görmeyen Luna’ya havuzun merdivenlerinin olduğu tarafa doğru rehberlik etti.

Daha sonra Luna’yı tasmasından çekerek havuzdan çıkardı.

O anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.