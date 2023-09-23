Gözler ÖSYM'de! 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. İlk tercihlerde herhangi bir kontenjana yerleşemeyen adaylar, ikinci yerleştirme kapsamında 12-17 Eylül tarihleri arasında başvurularını ÖSYM'ye iletti. Adaylar, şimdi YKS ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, 2023 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte öne çıkan detaylar
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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 1. yerleştirme kapsamında herhangi bir bölüm kontenjanına giremeyen adaylar, 12-17 Eylül tarihlerinde ek tercih başvurularını ÖSYM'ye iletti. Adaylar, şimdi ise ÖSYM'nin yapacağı açıklamayı bekliyor. Zira ÖSYM'den gelecek olan açıklamayla beraber adayların üniversite hayalini gerçeğe dönüştürüp dönüştüremeyecekleri netlik kazanacak. Peki, 2023 YKS 2. ek yerleştirme (tercih) sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte detaylar...
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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanma tarihi ÖSYM tarafından paylaşılmadı; ancak geçtiğimiz yıllarda ek tercih sonuçları 1 hafta içerisinde açıklanmıştı.
Bu bilgi göz önüne alındığında, YKS ek tercih sonuçlarının 23 Eylül ila 29 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
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YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.