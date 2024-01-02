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        Haberler Televizyon Gözler Masterchef finalinde: Ne zaman bitecek?

        Gözler Masterchef finalinde: Ne zaman bitecek?

        Her yarışmanın bir sonu olduğu gibi Masterchef'in de final günü yaklaşıyor. Yarışmanın final günü Somer şef tarafından açıklandı. Peki, Masterchef ne zaman bitecek ve hangi yarışmacılar finale kaldı? İşte sizin için, yarışmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 09:43 Güncelleme: 02.01.2024 - 09:43
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        • 1

          Masterchef All Star 2023 yılının Haziran ayında başladı ve artık finale doğru adım adım yaklaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Somer şef tarafından açıklanan final tarihi seyircilerin heyecanını artırıyor. İşte, 2023 MasterChef All Star'ın sona ereceği tarih ve bazı diğer detaylar...

        • 2

          FİNALE KALAN İSİMLER

          MasterChef 30 Aralık tarihinde yayınlanan son bölümde finale 7 kişi kaldı. Bu kişiler: Sergen, Eren, Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin ve Kıvanç.

        • 3

          3 yarışmacı elendi ve finalistler belirlendi. Finale kalan son 4 isim ise Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin oldu.

        • 4

          30 ARALIK 2023 AKŞAMI

          Üç etaptan oluşan oyunun sonunda en az puanı alan Sergen, yarışmaya 5. olarak veda etti.

        • 5

          YARIŞMA NE ZAMAN BİTİYOR?

          Somer Sivrioğlu, 30 Ocak günü yayınlanan son bölümde ''7 Ocak Pazar gecesi Masterchef All Star 2023 şampiyonu belli olacak'' dedi.

        • 6

          FİNAL HAFTASINA DAİR DETAYLAR

          Canlı yayınlanacak olan bölümde final günü yemekleri yapılacak ve kazanan kişi en yüksek puanı alan yarışmacı All Star şampiyonu olarak kupayı kaldıracak.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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