Gözler Masterchef finalinde: Ne zaman bitecek?

Masterchef All Star 2023 yılının Haziran ayında başladı ve artık finale doğru adım adım yaklaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Somer şef tarafından açıklanan final tarihi seyircilerin heyecanını artırıyor. İşte, 2023 MasterChef All Star'ın sona ereceği tarih ve bazı diğer detaylar...