Koronavirüs vaka sayılarının hızla yükselmesi "Okullar kapanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık okullarda yüz yüze eğitime ilişkin açıklamada bulunuyordu. 11 Ekim tarihli kabine toplantısında okulların kapanmasıyla ilgili bir şey söylenmedi. Okullarda yüz yüze eğitimle ilgili son karar...

OKULLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okullarda yüz yüze eğitime devam edilip edilmeyeceği yönündeki sorulara verdiği yanıt şöyle:

"Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı. Bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 yansıdı. Yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı. Dolayısıyla bu anlamda tedirgin olabilecek bir durum yok. Yakından takip ediyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı okulları değil üniversite eğitimi için de aynı şekilde düşünüyoruz.

Temel hedefimiz, aşı gücümüzle toplum bağışıklığının elde edilmesi. Yeni dönemde kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemi, kişisel tedbirlerin daha çok devreye girdiği, kişisel güvenlik çemberinin daha çok önemsendiği ve aşılamayı ön planda tuttuğumuz bir dönem olarak görüyoruz. Yeni dönemde kısıtlamaları gündeme almak istemiyoruz. Okullar da asla kapanmayacak olan kurumlar olacak. Yükseköğretim de buna dahil"

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi. Erdoğan, "2020 yılı mart ayından beri koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinde de büyük zorluklar yaşadık. Uzaktan eğitimin devam ettirilmesi önemlidir, ancak yüz yüze eğitim öğretim tecrübesinin yerini tutmayacağı açıktır. Eylül ayının başından itibaren okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki okulları açtık. 71 bin okulumuzun tamamı açık, 2 okulumuzda karantina uygulamasına gidildi. Vaka durumuna göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama il çapında kapanma düşünmüyoruz." dedi.