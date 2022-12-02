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Gözler EGM'de! 2023 bekçi alımı ne zaman yapılacak? EGM PA ile bekçi alım şartları neler, bekçilik başvuru formu yayınlandı mı ve son durum n?

Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı mı?

Yıl sonuna girilmesiyle gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelecek çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı başvurularına ilişkin açıklamaya çevrildi. Türkiye genelinde görevlendirilecek bekçiler için başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

Giriş: 02.12.2022 - 08:44 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bekçi alımınında son durum yakındna takip ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yayınlanacak olan 2023 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı duyurusu bekleniyor. 2022 yılında en son nisan ayında açıklanan ilan sonrasında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte ayrıntılar...

  • 2023 BEKÇİ ALIMI  BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. 

    2023 yılı bekçi alım süreci hakkında açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

  • BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

  • e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

  • i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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