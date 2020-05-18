Gözeneklerin açık olması; sivilcelerin ve siyah nokta oluşumlarının temel nedenleridir. Gözeneklerin sıkılaştırılması sağlanarak bu sorunlardan kurtulmak gerekir. Birçok kozmetik ürün gözeneklerin sıkılaştırılması için önerilmektedir. Ancak; mali açıdan ve de içerdiği kimyasallar açısından bazı durumlarda fayda sağlayamıyor ya da sağlama imkanımız olmuyor. O açıdan bitkisel yollarla denenmiş bir kaç öneri işinize yarayacak ve gözenekleri açmada faydalı olacaktır.

Öncelikle bazı gözenek sıkılaştırıcı maske önerilerine geçmeden cildinizin temizliğinin yapılması açısından bilgiler verelim. Maske uygulamadan önce; mutlaka cildin temizlenmesi ve nemlendirilmesi gereklidir. Cilt bakımınızı mutlaka temiz, nemli ve tonikle canlandırarak uygulamalısınız. Cildin temizlenme uygulanması muhakkak sabah akşam düzenli uygulanması gereklidir. Özellikle, dermokozmetik ürünleri seçmeniz faydalı olacaktır. Cilt temizliğinde toniğin önemi vardır. Çünkü ciltteki gözeneklerin sıkılaştırılmasına bu sayede destek olursunuz.

Gözenek Sıkılaştırıcı Maske

İki tatlı kaşığı zeytinyağı, bir kaç damla limon ve dört tatlı kaşığı şekeri karıştırarak yüzünüze uygulayın, 20 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Haftalık 3 kez uygulamalısınız.

Gözenek Temizleyici Maske Tarifi

Bir kapta iki çay kaşığı yulafla; bir tane muz, bir çay kaşığı bal ve üç beş damla limonu karıştırarak iyice ezin. Macun kıvamına gelince yüzünüze boyun bölgesiyle beraber uygulayın. 10 dakika sonunda soğuk suyla yıkayın ve bir kez haftalık olarak tekrarlayın.

Burundaki Gözenekler İçin Maske

Kabın içerisinde iki tatlı kaşığı süt, bir kaşık bal ve yumurta akını karıştırdıktan sonra burnunuza uygulayın. 15 dakikalık süre sonunda yıkayın. Haftalık bir defa yapmanız yeterlidir.

Haftada peeling uygulamalarını da mutlaka yapmalısınız. Cildin üzerindeki ölü deriyi temizlemek için gerekli olan bir uygulamadır. Düzenli olarak; haftalık 3 kez uygulanmalıdır.