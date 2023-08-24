Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        HT Kulup
        Dünyadan
        Televizyon
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gözde Mukavelat'a büyük şok! - Magazin haberleri

        Gözde Mukavelat'a büyük şok!

        Oyuncu Gözde Mukavelat, annesiyle evin salonunda otururken korku dolu anlar yaşadı. Mukavelat'ın evine kurşun isabet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 16:03 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ünlü oyuncuya büyük şok!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gözde Mukavelat, Şişli'deki evinde annesiyle otururken büyük bir şok yaşadı. Oyuncunun evinin duvarına kurşun isabet etti.

        Gözde Mukavelat yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: Selam tek tek yazamadım arayan soran herkes sağ olsun. Tek diyebileceğim evde film izlerken bile tetikte olmalıyım, güvenlik büyük bir sorun ve 'o korkusuz, ben artık korkmalıyım'ı idrak etmiş oldum. Çünkü ben ölmeden kimse bir şey yapamıyor! Bireysel silahlanma başlı başına sorun. Ruhsatsız silah kullanan insanlar da var. Ara sokaklarda kamera yok. Ve bu millet akıllanmaz onlarca insan öldü, yok, yine devam... Geldi polis merak etmeyin iyiyiz, onlar gelmeyince her yere yazmak istedim. Çünkü hareket edemedik evin içinde. Duvara geldi kurşun annem o tarafta oturuyordu. Eğer arka tarafında inşaat olmasaydı bir tanesi belki de annemin kafasına gelebilirdi. Kim bilmiyoruz düşmanım yok ama bilemiyorsun ki... Annem hasta, ilacı kaldı içerde. Ulaşmak zorundaydım bir yerlere... Çok tedirgin oldum. Teşekkür ederim herkese. Hepiniz Allah'a emanet olun.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gözde mukavelat

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        Habertürk Anasayfa