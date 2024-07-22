Gözde isminin anlamı nedir? Gözde ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Gözde isminin analizi

Gözde ismi yaygın olarak kullanılan isimlerden biridir. Modern bir isim olmasının yanı sıra güzel anlamlara da sahiptir. Kulağa oldukça hoş gelen bu isim anne ve baba adaylarının ilgisini çekmektedir. Gözde isminin anlamı, Gözde ne demek, Gözde Kuran’da geçiyor mu, Gözde isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Gözde İsminin Anlamı

İsimler, anlamlarıyla birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Bu sebeple de biriyle tanıştığımızda ismini ve isminin ne anlama geldiğini sorarız. Bilmiyorsak öğrenmek isteriz. Anne ve baba adayları da isimlerin anlamları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ister çünkü çocuklarına kötü anlamlara sahip isimler koymak istemezler. İsmin karakteri temsil ettiği yönünde yaygın bir görüş vardır. Bu nedenle de isim konusunda ayrı bir hassasiyet gösterirler. Ebeveynler isim belirleme sürecinde yakın çevreden, çeşitli kaynaklardan ya da arama motorundan yardım alabilirler. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte isimlerin anlamlarına erişim de kolaylaşmıştır. Gözde ismi birbirinden güzel anlamlar taşımaktadır. TDK’da yer alan bilgilere göre, Gözde isminin anlamları şunlardır: