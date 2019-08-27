Uzun bir süre göz seğirmesi yaşadıysanız onun ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu biliyorsunuzdur. Spazmın süresi genellikle birkaç dakika olmasına rağmen dakikalar, saatler hatta günlerce dahi sürebilir. Uzun süreli seğirmelerin göz veya diğer sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini gözardı etmemeli ve göz doktorunuzdan bu konuda yardım almalısınız.

Bu haberimizde sizler için göz seğirmesi neden olur ve tedavi yöntemleri nelerdir gibi soruları cevaplamaya çalışacağız.

Seğirmelerin sebepleri tam olarak bilinmese de muhtemel en büyük sebepleri şu şekilde sıralanabilir;

• Stress

• Aşırı Kafein

• Göz Kuruluğu

• B12 Vitamini Eksikliği

• Göz Yorgunluğu

• Alerji

• Göz Bozukluğu

GÖZ SEĞİRMESİ NASIL GEÇER?

Göz seğirmesinin nedenleri hakkında fikir sahibi olduğumuza göre seğirmeyi tedavi edici veya önleyici bir takım tedbirler alabiliriz.

Hafif seyreden göz seğirmesinden hızlı bir şekilde kurtulmak için şunları yapabilirsiniz;

1) Vücudunuza ihtiyacı olan uykuyu verin.

2) Egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirin.

3) Kafein fazlalığına sebep olan kahve ve çay tüketimini azaltın.

4) Gün içerisinde stres yaratan durum ve kişilerden uzak durun.

5) Göz seğirmesine sebep olan B12 vitamini eksikliğine karşı dengeli ve sağlıklı beslenin.

6) Seğirme anında göz kaslarınızdaki kan miktarını azaltmak için göz kapaklarınıza buz ile hafifçe bastırın.

7) Göz kuruluğu durumunda doktorunuzun tavsiyesi ile göz damlası kullanın.

8) Ekrana uzun süreli bakmaktan kaçının ve düzenli aralıklar ile gözlerinizi dinlendirin.

Son olarak, yukarıda da belirttiğimiz gibi kronik hale gelen göz seğirmesiyle birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik ya da üst göz kapağında düşüklük oluştuğu durumlarda, gözlerde hissedilen seğirmeler yüzün başka bir bölümünde de hissedildiğinde uzman bir doktora başvurmak gerekir.