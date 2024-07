Göz sağlığınız için mutfağınızda bulundurun: İşte beslenmenize ekleyebileceğiniz 9 gıda!

Ayrıca Klinik Beslenme dergisinde 2021 yılında yayınlanan ve 21 çalışmanın incelendiği araştırmada, omega-3'lerin yüksek alımının sırasıyla erken ve geç yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini yüzde 14 ve yüzde 29 oranında azalttığını bulundu.

