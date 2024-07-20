Göz sağlığınız için mutfağınızda bulundurun: İşte beslenmenize ekleyebileceğiniz 9 gıda!

Vücudunuzun geri kalanı gibi gözlerinizin de sağlıklı kalabilmesi vitamin ve mineraller gibi besinlere düzenli olarak ihtiyacı vardır. A vitamini gibi maddeler görme ve göz fonksiyonu için gereklidir; omega-3 gibi gıdalarda bulunan diğer maddeler ise göz hastalıklarına ve görme kaybına yol açan hücresel hasarı azaltmaya ve önlemeye yardımcı olabilir. Haberimizde göz sağlığına iyi gelebilecek vitamin ve mineral yönünden zengin besinleri derledik. İşte, o besinlere dair detaylar...