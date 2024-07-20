Göz sağlığınız için mutfağınızda bulundurun: İşte beslenmenize ekleyebileceğiniz 9 gıda!
Göz sağlığı, genel sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Doğru beslenme is görme yeteneğimizi korumak ve iyileştirmek için büyük bir rol oynar. Yani gözlerimizi koruyacak vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengin besinler tüketmek, göz hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir. Peki, hangi besinler göz sağlığımızı destekleyebilir? İşte, gözlerinizin sağlığını korumak için tüketebileceğiniz 9 gıda!
- 1
Vücudunuzun geri kalanı gibi gözlerinizin de sağlıklı kalabilmesi vitamin ve mineraller gibi besinlere düzenli olarak ihtiyacı vardır. A vitamini gibi maddeler görme ve göz fonksiyonu için gereklidir; omega-3 gibi gıdalarda bulunan diğer maddeler ise göz hastalıklarına ve görme kaybına yol açan hücresel hasarı azaltmaya ve önlemeye yardımcı olabilir. Haberimizde göz sağlığına iyi gelebilecek vitamin ve mineral yönünden zengin besinleri derledik. İşte, o besinlere dair detaylar...
- 2
1. KAVUN
Kavun, göz sağlığını destekleyen karotenoidler β-karoten, lutein ve zeaksantin dahil olmak üzere çeşitli bileşikler açısından zengindir. Vücut kavunda bulunan karotenoidleri A vitaminine dönüştürür.
- 3
Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre optimum miktarda A vitamini almamak, görüşü olumsuz etkileyebilir ve düşük ışıkta görmeyi zorlaştırabilir. Bu yüzden bir fincan küp doğranmış kavun, günlük A vitamini ihtiyacının yüzde 30'unu içerdiğinden beslenmenize kavunu ekleyebilirsiniz.
-
- 4
2. MAYDANOZ
Maydanoz da karotenoid açısından zengin bir besindir. Karotenoid açısından zengin besinler tüketmek, maküler pigment optik yoğunluğunu (MPOD) artırır. Yani yüksek MPOD, gözlerinizi zararlı mavi ışığa karşı daha iyi koruyarak göz sağlığını ve görme keskinliğini koruduğundan maydanoz tüketmek göz sağlığınıza iyi gelebilir.
- 5
Ayrıca Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, maydanoz gibi lutein ve zeaksantin açısından zengin bir besinler ARMD'ye karşı korur. Yani yaşa bağlı makula dejenerasyonu (ARMD) 50 yaş ve üzerindeki insanlarda ciddi görme kaybına neden olabilecek yaygın bir durumdur. Bu hastalık, merkezi görmeyi etkiler ve okumak, araba kullanmak gibi günlük aktiviteleri zorlaştırabilir.
- 6
3. BİBERLER
Biberler, karotenoidler açısından zengindir ve en zengin C vitamini kaynaklarından biridir. C vitamini vücutta güçlü bir antioksidan görevi görerek hücresel hasara karşı koruma sağlar ve gözlerdeki kan damarlarının sağlığını destekler.
-
- 7
Bu kan damarları gözdeki optimum kan akışını ve genel göz fonksiyonunu korumak için gereklidir. Ayrıca ABD Tarım Bakanlığı’na göre 1 su bardağı dilimlenmiş tatlı kırmızı biber, günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 100'ünden fazlasını karşıladığı için beslenmenize eklemenizde fayda olabilir.
- 8
4. BROKOLİ
ABD Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre 1 fincan doğranmış çiğ brokoli, günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 90'ını karşılar ve bu da katarakt gelişimini veya görüşü bozan göz merceğinin bulanıklaşmasını yavaşlatabilir. Ayrıca Beslenme Epidemiyolojisi dergisinde 2019’da 20 araştırmanın incelendiği bir çalışmada, günde 500 miligram C vitamini tüketiminin artırılmasının katarakt riskini yüzde 18 oranında azalttığı bulundu.
- 9
5. HAVUÇ
Havuçlar, genel göz sağlığını destekleyen ve ARMD, katarakt ve glokom gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlayan karotenoidler, lutein ve zeaksantin dahil olmak üzere çeşitli bileşikler açısından zengindir. Bu hastalıklar optik sinire zarar vererek görme kaybına neden olur bu yüzden havucu beslenmeye eklemek yararlı olabilir.
-
- 10
6. YUMURTA
Yumurta sarısı, lutein ve zeaksantin açısından zengindir ve bunların tüketiminin yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini azalttığı görülmüştür. 15 yıl boyunca 3 bin 654 yetişkini takip eden 2020 tarihli bir çalışma, başlangıçta haftada iki ila dört yumurta tüketen katılımcıların, haftada bir veya daha az yumurta tüketenlere kıyasla yüzde 62 oranında daha az AMD geliştirme riskine sahip olduğunu buldu.
- 11
7. BADEM
E vitamini, katarakt gibi göz rahatsızlıklarının riskini azaltmaya yardımcı olabilecek oksidatif hasarı azaltarak gözlerdeki hücre zarlarını korur. ABD Tarım Bakanlığı'na göre bir avuç badem, günlük E vitamini ihtiyacınızın yüzde 48'ini karşılar.
- 12
8. ANTEP FISTIĞI
Beslenme İncelemeleri dergisinde 2012'de yayınlanan araştırmaya göre antep fıstığı, daha iyi görsel sağlıkla güçlü bir şekilde bağlantılı olan lutein ve zeaksantin yönünden iyi bir kaynaktır.
-
- 13
9. DENİZ ÜRÜNLERİ
Omega-3 açısından zengin deniz ürünleri tüketmek, oksidatif hasarı azaltarak ve optimum kan akışını destekleyerek gözleri korumaya yardımcı olur, bu da göz hastalığı riskini azaltabilir ve görmeyi destekleyebilir.
- 14
Ayrıca Klinik Beslenme dergisinde 2021 yılında yayınlanan ve 21 çalışmanın incelendiği araştırmada, omega-3'lerin yüksek alımının sırasıyla erken ve geç yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini yüzde 14 ve yüzde 29 oranında azalttığını bulundu.
Kaynak: Nutrients, International Journal of Molecular Sciences, Nutritional epidemiology, Nutrition Reviews, Clinical Nutrition, U.S. Department of Agriculture, Health