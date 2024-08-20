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        Göz göre göre yakmışlar!

        Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ederken Bozcaada'dan dikkat çeken bir haber geldi. Dün akşam bir kişinin otluk alanı ateşe verdiği anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 01:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 01:05
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde dün akşam otluk alanın ateşe verildiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, bir şüpheli Baytur Sitesi yakınındaki otluk alanı saat 21.28 sıralarında ateşe verdikten sonra kaçtı.

        Bozcaada Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya ilişkin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik arama çalışması başlattı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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