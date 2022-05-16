Çoklu fobi sendromunun filmi

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Yapımını Hann Yapım, yapımcılığı İlkem Şahin’in üstlendiği, fobilerin korkutucu yüzünü ortaya koyan 60’ar dakikalık üç filmden oluşan korku filmi serisinin ikinci filmi ‘AEEP’ 27 Mayıs’ta vizyona giriyor. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen korku - gerilim konsepti bilimsel gerçeklere dayanarak çoklu fobi sendromu yaşanan insanların hayatlarının nasıl zindan olabileceğini beyaz perdeye aktarıyor. Yalnızca 14 gün vizyonda kalacak olan film daha önce eşi görülmemiş bir deneyim sunacak.

Proje tasarımı Onur Aşa’ya ait olan serinin ikinci bölümü ‘AEEP’te hayatı boyunca travmalardan kaynaklı fobileriyle mücadele etmek zorunda kalan 'Demet’in (Güler Aşık) korkuları ve kabusları anlatılıyor. Filmin ismi, hikâyede yer alan fobilerin baş harflerinden oluşuyor. Korku dolu bir atmosferiyle izleyici derinden etkileyecek filmde Ablutofobi (yıkanma korkusu), Emetofobi (kusma korkusu), Eizoptrofobi (ayna korkusu) ve Pedofobi (çocuk korkusu) işlenecek.

Filmin Konusu:

Küçük yaşlarda çocuk ve bebek korkusu yüzünden arkadaşları ile oynamaktan çekinen 'Demet', kusma ve yıkanma fobileri yüzünden hem annesinden hem de arkadaşlarından tepki görmüştür. Ayna korkusu evlenip çocuk sahibi olduktan sonra başlamış, yansıtan tüm yüzeylerden korkar hale gelmiştir. Kocasının terk etmesi sonrası psikiyatrik tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra temizliğine hiç dikkat etmemiş ve bir çöp evde yaşamaya başlamıştır. Komşulardan izole bir hayat süren 'Demet', bir gece ağırlaşan fobik tepkiler yüzünden hayatının kabuslarını yaşayacak ve unutulmaz olayların içine girecektir.