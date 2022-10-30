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Ankara'da animatörün gösterisi dehşete dönüştü! Bir anda alevlerin arasında kaldı

Ankara'da düzenlenen "Yozgat Tanıtım Günleri"nde alevli gösteri yapan animatör, bir anda alevlerin arasında kaldı. Başı ve boynu püskürttüğü alevlerin arasında kalan animatöre arkadaşları müdahale etti. Ailesiyle gösteriye izleyen kişi, "Şovu yapan kişi, sahneden inerek çocuklara çok yakın bir yerde ağzından alev püskürttü. Tekrardan sahneye çıktığında yandığını gördüm" dedi

Giriş: 30.10.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
Gösteri dehşete dönüştü! Animatör kendini yaktı
Gösteri dehşete dönüştü! Animatör kendini yaktı
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DHA

Ankara'da, alevli gösteri yapan animatör, alevlerin arasında kalarak yaralandı.

Kentte yapılan "Yozgat Tanıtım Günleri"nde dün "Atlantik Sirk" grubu, katılımcılara gösteri yaptı. Gösteri sırasında bir animatörün püskürttüğü alevlerin başına gelmesi nedeniyle yüzü ve boynu yandı. Yanan animatör, arkadaşlarının müdahalesi ile sahneden çıkarıldı.

"BİR ŞEY OLACAĞINI TAHMİN ETTİM"

Ailesi ile gösteriye gelen Abdulsamet Nazlı, sahneye de birkaç kez alev sıçradığını belirterek, "Amatörce bir gösteriydi. Bir şey olacağını tahmin ettim. O sırada video kaydı almaya başladım. Şovu yapan kişi, sahneden inerek çocuklara çok yakın bir yerde ağzından alev püskürttü. Tekrardan sahneye çıktığında boynundan yandığını gördüm. Yanmaya başladıktan sonra kendisi üfleyerek söndürmeye çalıştı. Ağzındaki yanıcı madde üstüne sıçradı ve daha fazla yanmaya başladı. O sırada şahsın boynu yüzü yandı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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