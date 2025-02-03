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        Haberler Magazin Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'in evlat acısı

        Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil'in evlat acısı

        Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile eşi Zeynep Türkmen, oğullarını kaybetti. Çift, bu acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak; "Biricik oğlumuz Güney'i maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 21:54 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:54
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        Oğlunu kaybetti
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        Görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ve eşi Zeynep Türkmen, oğulları Güney Sesigürgil’i kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesaplarından paylaşan çift, duygularını şu sözlerle dile getirdi; "Sevgili dostlarımız, biricik evladımız Güney Sesigürgil’i maalesef kaybettik. Cenazesi yarın, 4 Şubat 2025 Salı günü, öğle namazını müteakip Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'nden kaldırılacak ve Çengelköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacaktır"

        Ahmet Sesigürgil oyuncu Nehir Erdoğan ile yaptığı evlilikle magazin dünyasında tanınmıştı. İkili 2014 yılında “Silsile” filminin setinde tanışıp evlenmiş, ancak 2017 yılında yollarını ayırmıştı.

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        Fotoğraflar: Instagram

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        #ahmet sesigürgil
        #Zeynep Türkmen

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