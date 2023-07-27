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        Haberler Magazin Görünce şaşıracaksınız! İşte bir zamanlar sevgili olduklarına inanamayacağınız Türk çiftler

        Görünce şaşıracaksınız! İşte bir zamanlar sevgili olduklarına inanamayacağınız Türk çiftler

        Sanat camiasının sevilen isimlerinin bir zamanlar kimlerle sevgili olduğunu öğrendiğinizde şaşkınlığınızı engelleyemeyeceksiniz. Şimdilerde başkaları ile evli olan birçok isim geçmişte fırtınalı aşklar yaşadı. İşte bir döneme yaşadıkları ilişkilerle damga vuran isimler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 10:28
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        • 1

          KIVANÇ TATLITUĞ - AZRA AKIN

          2002 yılında ilişkiye başlayan Azra Akın ve Kıvanç Tatlıtuğ 11 yıl boyunca birlikteydi. Bir dargın bir barışık ilişki yaşayan çiftin, evlilik baskıları nedeniyle yollarını ayırdıkları ve Akın’ın evlenmek istemediği iddia edilmişti.

        • 2

          EZGİ MOLA - UMUT KURT

          Şimdilerde Mustafa Aksakallı ile evli olan Ezgi Mola, bir dönem kendisi gibi oyuncu Umut Kurt ile ilişki yaşadı.

        • 3

          İZEL - SİNAN AKÇIL

          Aşk hayatıyla gündem olan Sinan Akçıl, bir dönem şarkıcı İzel ile birlikteydi.

        • 4

          NEFİSE KARATAY - MEHMET ALİ ERBİL

          Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay bir derginin kapağı için çıplak olarak objektif karşısına geçmişti.Nefise Karatay ile babasının arasının açılmasına neden olan yaratan pozların ardından ise şok bir ayrılık geldi ve evlenecekleri beklenen çift yollarını ayırdı.

        • 5

          OKAN BAYÜLGEN - ZEYNO GÜNENÇ

          Okan Bayülgen ilk evliliğini “Çocuklar Duymasın” dizisinde Gönül karakterini canlandırmasıyla hafızalara kazınan oyuncu Zeyno Günenç ile yapmıştı. Çift 1996 yılında yaptıkları evliliklerini 1998 yılında sonlandırmıştı.

        • 6

          İSMAİL HACIOĞLU - CEYDA DÜVENCİ

          İsmail Hacıoğlu, 20’li yaşlarında Ceyda Düvenci ile ilişkiye başladı. Çiftin aşkı 3 yıl sürdü.

        • 7

          OKTAY KAYNARCA - ÖZGÜ NAMAL

          Rol aldıkları Kurtlar Vadisi dizi setinde yeni bir aşka yelken açan Oktay Kaynarca ile Özgü Namal 2002 yılında başlayan ilişkilerine 2008 yılında son verdi.

        • 8

          KENAN DOĞULU - TUĞÇE KAZAZ

          Yıllardır Beren Saat ile evli olan Kenan Doğulu, bir dönem Ebru Akel'le birlikteydi. Doğulu'nun Akel'den sonraki sevgilisi Tuğçe Kazaz oldu.

        • 9

          BEYAZIT ÖZTÜRK - ÇAĞLA ŞIKEL

          Beyaz Show’a katılan Çağla Şıkel o dönem programda “Sevgilim var” demişti. Bu sözlerin üzerinden 1 yıl geçmeden ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ne yazık ki bu ilişki uzun sürmedi.

        • 10

          DEMET AKALIN - İBRAHİM KUTLUAY

          Türkiye’nin başarılı basketbolcularından İbrahim Kutluay ile fırtınalı bir aşk yaşayan Demet Akalın, o zamanlar Demet Şener yüzünden terkedildiğini söyle de aslında Kutluay'ın ailesinin Akalın'ı istemediği iddia edilmişti.

        • 11

          MELTEM CUMBUL - KIVANÇ TATLITUĞ

          2002 yılında Best Model of Turkey, ardından Best Model of the World seçilen Kıvanç Tatlıtuğ, kendisinden 13 yaş büyük oyuncu Meltem Cumbul ile 2008’de ilişkiye başlamıştı. O dönem Aşk-ı Memnu’da rol alan Kıvanç, Cumbul’un kıskançlıklarına daha fazla dayanamamış ve çift 2009 yılında ayrılma kararı almıştı.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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