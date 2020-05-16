İHA

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Hankaya Mesire Alanı yakınlarında görülen hazer yılanı ilk bakışta korkulsa da canlının çiftçiler tarafından sevilen bir sürüngen olduğu ortaya çıktı.

Bilecik Yaban Hayatı ve Eko Turizm üyeleri tarafından görüntülenen yılan, Türkiye'de Orta ve Batı Anadolu Bölgeleri ile Trakya bölgesinde yayılış gösteriyor.

Yılanın çiftçi dostu olduğunu anlatan grup üyesi Mehmet Çam, "Bu yılanı bazı köylerde bilmeyenler öldürmektedir, fakat bu yılan tarlalara zarar veren fare, çekirge gibi hayvanlar ile beslendiğinden tam bir çiftçi dostudur" dedi.

"SALDIRGAN VE ÇABUK ISIRIYOR"

Yetişkin bir hazer yılanının boyu 1 metre 80 santimetre ile 2 metre arasında değiştiğini anlatan Mehmet Çam, "Her ne kadar zehirsiz olsa da saldırgan ve insanı çabuk ısırıyor. Tarım ürünlerine zarar veren kemiricilerle beslendiği için insanlara faydalı bir yılan türüdür, tam bir çiftçi dostudur" dedi.