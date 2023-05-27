Yasa gereği, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), görme engelli seçmenlerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri için oy pusulalarına uygun şablon hazırlayacak.
Tüm seçmenler için aynı oy pusulası basılacak, görme engelli seçmenlere, oy kullanma kabinine girerken oy pusulalarıyla kullanacakları şablonlar verilecek.
YSK, düzenlemenin uygulamasına ilişkin ilke ve esasları belirledi.
Buna göre, Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına 19 Nisan'da başlanacak.