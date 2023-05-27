Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor. Geçtiğimiz seçimlerde akraba ya da herhangi bir başka seçmen yardımıyla oy kullanan görme engelliler için bu seçimde bir şablon oluşturuldu. İlk kez 14 Mayıs'ta yürürlüğe giren uygulama ile görme engellilerin hazırlanan şablonla tek başlarına oy kullanabilek. Peki, görme engelliler nasıl oy kullanacak? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...