12 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turkcell, Türkiye-Arnavutluk maçında görme engelli çocuklar için özel bir projeye imza attı. Turkcell’in davetlisi olarak Türkiye-Arnavutluk milli maçına davet edilen 7 görme engelli çocuk, hayatlarında ilk kez maç heyecanını stadyumda yaşadı. Milli maç için özel olarak hazırlanan teknik altyapı sayesinde, çocuklar müsabakayı canlı sesli betimleme ile takip etme şansı yaşadı. Turkcell’in görme engelliler için geliştirdiği Hayal Ortağım aplikasyonu içinde yer alan Sesli Betimleme uygulamasının bir benzeri, bu kez futbol maçına uygun hale getirildi ve çocukların maç heyecanını Volkan Kurt’un usta anlatımıyla canlı olarak yaşaması sağlandı.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oynanan ve ay-yıldızlıların 1-0 kazandığı maç boyunca gollerde ve önemli pozisyonlarda binlerce taraftarla aynı anda heyecanlanan çocuklar, stattan unutamayacakları bir anıyla ayrıldı.
Maçı tribünde çocuklarla birlikte izleyen Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, bu özel günde onların büyük heyecanına ortak oldu.
Milli maç coşkusunu stadyumda çocuklarla yaşayan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, “Çok anlamlı bir organizasyona tanıklık ettik. Engelli çocuklarımızın günlük yaşamda karşılaştığı en önemli zorlukların başında sosyal hayata katılamama ve herkesin yapabildiği aktivitelere erişememe geliyor. Onların bu zorlukları aşması konusunda çalışma yapan herkese devlet olarak bizim destek olmamız ve onları teşvik etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız bugün milli heyecana ortak oldu. Her şeyin başında bir baba, sonrasında bir eğitimci olarak çocuklarımızın mutlu hallerini görmek beni de mutlu ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunun gibi güzelliklerin artması için biz de çalışmalarımızı, desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.
Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş engelli bireyler için asıl engelin, kendilerinin dile getirdiği gibi sosyal bariyerler ve erişim eksikliği olduğunun altını çizerken, “Hem buradaki çocuklarımıza hem de Sayın Ahmet Emre Bilgili’ye bizimle beraber oldukları için teşekkür ederiz. Turkcell olarak yeni teknolojiler geliştirirken önceliğimiz fırsat eşitliği, sürdürülebilirlik ve erişimi sağlamak. Bugün de, milli maç heyecanını, görme engelli çocuklarımıza sesli betimleme özelliğini de sunarak yaşatmış olmaktan dolayı çok memnunuz. Spor heyecanının engelli bireylere ulaşmasını, sosyal ve kültürel faaliyetlere eşit ve bağımsız katılmalarına olanak veren bu uygulamayla, çocuklarımızın maçtaki heyecanı ve duydukları mutluluk bizi yeni teknolojiler konusunda motive ediyor” dedi.
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