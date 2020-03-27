Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Görkem Sevindik, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Bir benzinciden paket paket su alışverişi yapan Sevindik, fotoğraflarını çeken gazetecilere "Bugün çekmeyin" şeklinde konuştu.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle su stoku yapan Görkem Sevindik, aracının bagajına şişeleri yerleştirerek oradan ayrıldı.

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