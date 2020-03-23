BKM imzalı, Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 11. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Polisin Taşkapı'ya baskın yaptığı fragmanda, Doğan'ın elinde silahla Ramo'nun odasına geldiği anlar dikkat çekiyor. Fatoş'a "Benden mi o çocuk?" diye soran Boz, sert bir tepkiyle karşılaşıyor. Silahlı adamların Ramo ve Sibel'in etrafını sardığı anlarda heyecan yükselirken, "Ne yaptın sen Sibel?" sözleri büyük merak uyandırıyor.

RAMO’DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar.

Ramo ise Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo’nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel’le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım ile birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Ekin Türkmen, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, yarın akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!