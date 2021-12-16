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Görkem Sevindik: Daha iletişime geçemedik

Geçtiğimiz sene basketbolcu Kübra Siyahdemir ile gizlice evlenen ve oğlunun dünyaya gelmesiyle birlikte ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan Görkem Sevindik, duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Çok keyifli... Allah isteyen herkese versin. Dört aylık oldu, o yüzden daha iletişime geçemedik. Geceleri uyanıyoruz, altını temizliyoruz. Hayat paylaşınca güzel. Annesine yardım ediyorum" ifadelerini kullandı

16.12.2021 - 08:56 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

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    "GURUR VERİCİ"

    SHOW TV'de yayınlanan "Ramo" dizisinde canlandırdığı rol ile "Yılın Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülüne layık görülen Görkem Sevindik (35), "Gurur verici... Yaptığım performansa karşı ödül almak bir oyuncu için en mutlusu... Çok şükür..." dedi.

  • "O İNSANLARA DERS OLACAK!"

    Şimdilerde çekimleri devam eden "Bandırma Füze Kulübü" filminde rol alan Sevindik, "Film için saçı uzattım. Dönem işi çekiyoruz. 1957 yılında Bandırmalı liseli gençlerin uzaya füze atma hikayesi... Türk halkı bunu çok bilmiyor, bunun benimsenmesini amaçlıyoruz. Çok güzel oyuncu kadrosu ve senaryosu var. İnsanlara hitap edecek. Gençlerimize, 'İcat yapmayı bırak, otur oturduğun yerde!' diyen insanlara ders olacak. Filmi izledikten sonra herkes hayallerin peşinden gidecek." şeklinde konuştu.

  • "İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

    Dijital platformda yayınlanacak dizisiyle alakalı açıklama yapan oyuncu, "Romantik komedi... 13 bölüm çekeceğiz. İnşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

  • "ALLAH İSTEYEN HERKESE VERSİN"

    Basketbolcu Kübra Siyahdemir ile mutlu bir evlilik sürdüren ve oğlunun dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Görkem Sevindik, "Çok keyifli... Allah isteyen herkese versin. Dört aylık oldu, o yüzden daha iletişime geçemedik. Yavaş yavaş geçiyoruz. İletişime geçince herhalde daha keyfini ve hazzını alacağız. Şu ana kadarki süreç keyifli... Geceleri uyanıyoruz, altını temizliyoruz. Hayat paylaşınca güzel. Annesine yardım ediyorum. Derdi olmadan ağlamıyor, akıllı çocuk..." dedi.

  • GİZLİCE EVLENDİ

    "Ramo", "Söz" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" gibi birçok projede rol alan Görkem Sevindik'in (35) geçtiğimiz sene pandemi döneminde gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun, sevgilisi Kübra Siyahdemir ile hayatını birleştirdiği öğrenilmişti.

    Her fırsatta basın mensuplarından kaçan sevgilisi Kübra Siyahdemir ile evlendiğini gizleyen Sevindik, sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.

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