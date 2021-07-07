Görevimiz Tehlike: Yansımalar filminin eleştirmenler tarafından serinin en iyi filmi olarak görüldüğü biliniyor. Peki, Görevimiz Tehlike: Yansımalar oyuncuları kim? Görevimiz Tehlike: Yansımalar konusu ne?

GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise – Ethan Hunt, IMF ajanı ve operatörler ekibinin lideri.

Henry Cavill – August Walker, Ethan ve ekibini izlemekle görevli Özel Aktiviteler Bölümü için çalışan bir CIA suikastçısı

Ving Rhames – Luther Stickell, bir IMF ajanı ve Hunt'ın ekibinin bir üyesi ve en yakın arkadaşı

Rebecca Ferguson – Ilsa Faust, Görevimiz Tehlike 5 filminde Hunt'ın ekibiyle ittifak yapan eski bir MI6 ajanı

Simon Pegg – Benji Dunn, IMF teknik saha ajanı ve Hunt ekibinin bir üyesi

Sean Harris – Solomon Lane, "Görevimiz Tehlike 5" filminde Sendikanın lideri olan anarşist bir beyin.

Vanessa Kirby – Beyaz Dul olarak da bilinen kara borsa silah satıcısı Alanna Mitsopolis. Orijinal 1996 filminde yardımcı kötü adam "Max" in kızı olarak ortaya çıktı.

Angela Bassett – Erika Sloane, Hunley'in yerine yeni Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü ve Walker'ın amiri.

Michelle Monaghan – Julia Meade, bir doktor ve Ethan'ın eski karısı

Alec Baldwin – Alan Hunley, beşinci filmin sonunda yeni IMF Sekreteri olan eski bir CIA Direktörü.

Wes Bentley – Erik, Julia'nın kocası.

Frederick Schmidt – Zola Mitsopolis, Alanna'nın kardeşi.

Ross O'Hennessy – İngiliz ajan.

GÖREVİMİZ TEHLİKE YANSIMALAR KONUSU NE?

Solomon Lane'nin yakalanmasından iki yıl sonra örgütünün kalıntıları olan Sendika, Havariler adlı bir terörist grup olarak yeniden örgütlenmiştir. Mevcut dünya düzeninin yıkılması çağrısında bulunan bir manifesto yazan John Lark olarak bilinen gizemli bir aşırılık yanlısı ile ittifak halindedirler. Ethan Hunt ise, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve birkaç dostuyla beraber sıkıntılı bir sürecin içindedir.

Berlin'deki bir plütonyumu kurtarma görevinin ters gitmesi sonucunda dünya, sendikanın eski üyeleri tarafından kurulan bir terör örgütü olan Havariler'in tehdidi ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden CIA ile ters düşen Ethan Hunt, denetimsizliği ve görevi yerine getirmeyi kendi başına üstlenince CIA sadakatini ve güdülerini sorgulamaya başlar ve onu kara listeye alır. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla herkes zamana karşı bir yarışa girecektir.