25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Iğdır'da görevinden uzaklaştırılan HDP'li Halfeli Belde Belediye Başkanı ve eski HDP İl Başkanı Hasan Safa'nın "Terör örgütü üyesi" olmak suçundan bir süre cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.
İçişleri Bakanlığınca terör örgütü ile bağlantısı yüzünden görevden uzaklaştırılan Safa'nın, Nisan 2015'te, Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı'nda güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen PKK'lı "Canfeda" kod adlı Serhat Kızılay'ın cenaze törenine katıldığı belirlendi.
Safa'nın, terörist Kızılay için Tendürek'te düzenlenen sözde cenaze törenine katıldığına ilişkin görüntüler, jandarma ekiplerince incelemeye alındı. Ayrıca, Safa'nın HDP İl Başkanlığı yaptığı dönemde, terörist aileleri için yemek programı düzenlediği ve kendisinin de bu programa HDP'li yöneticilerle katıldığı tespit edildi.
Safa'nın, Ağrı Dağı'nda, teröristlere yönelik operasyonları engellemek amacıyla 2015 yılında kurulan sözde "barış çadırı"na da katıldığı ve burada aktif rol aldığı belirlendi. Safa, Mayıs 2017'de Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.
Bir süre cezaevinde kalan Safa cezaevinden çıktıktan sonra bir süre daha yürüttüğü HDP İl Başkanlığı görevinden ayrılıp HDP'den kent merkezine bağlı Halfeli Belde Belediye Başkanı seçilmişti.
Hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan çeşitli soruşturma ve davalar bulunduğu için görevden alınan Safa'nın yerine, Iğdır Valiliğince Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Halfeli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti.
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