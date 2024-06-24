Gören şaşkına döndü: Marmara Denizi'nde uçan balık yakalandı

DENİZ MÜZESİNDE SERGİLENECEK

Marmara Denizi'nde yakalanan uçan balık, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nde sergilenecek.

"Müzede olmayan bir kaç balıktan biri de uçan balıktı" diyen Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "3 binin üzerinde deniz canlısının bulunduğu müzeye uçan balık da eklendi. Müzemizde bulunan tüm balıklar Türk karasularında yakalanmıştı. Bir kaç tane eksik balık vardı. Bunlardan biri de uçan balıktı. Özellikle çocuklar uçan balığı televizyonlarda gördükleri için çok merak ediyorlardı. Şimdi müzemize gelip inceleme fırsatları da olacak. Uçan balıkta müzeye eklenecek" şeklinde konuştu.