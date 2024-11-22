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        Haberler Gündem Güncel Görele Çömlekçi Yolu için TBMM'ye çıkarma | Son dakika haberleri

        Giresunlu heyet, Görele Çömlekçi Yolu için TBMM'de destek arayışında

        Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinin köylerine ulaşımı sağlayan ve 40 kilometre uzunluğunda olan Çömlekçi Grup Yolu'nun yatırım programına alınması amacıyla Giresunlu heyet, TBMM'de Giresun ve Giresunlu milletvekilleriyle görüşerek destek talebinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:04 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:04
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        Görele Çömlekçi Yolu için TBMM'ye çıkarma
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        Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinin köylerine ulaşımı sağlayan ve 40 kilometre uzunluğundaki Çömlekçi Grup Yolu'nun ihtiyaca cevap vermemesi ve dar keskin virajları nedeniyle her yıl çok sayıda ölümlü ve maddi hasarlı kazaya yol açması nedeniyle yatırım programına alınması hedefleniyor.

        Daha önce hazırlanmış olan projeye ilişkin Görele Çömlekçi Yolu Yaptırma İnisiyatif Grubu oluşturularak çalışmalar başlatıldı.

        Bir süredir sivil toplum kuruluşları ve köy muhtarlarıyla görüşmeler yapan grup, bu kez Ankara'ya giderek Giresunlu milletvekilleri ve Giresun kökenli diğer illerden seçilen milletvekilleriyle de bir araya geldi.

        Görüşmelerin oldukça verimli geçtiği belirtilen açıklamada, "Çömlekçi Vadisi'nde yıllardır çözüm bekleyen yol sorununa dikkat çekmek ve çözüm arayışlarını hızlandırmak amacıyla oluşturduğumuz Görele Çömlekçi Yolu Yaptırma İnisiyatif Grubu, kapsamlı bir ziyaret programıyla Ankara'ya çıkarma yaparak, iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan Giresun milletvekillerimiz ve Giresunlu olup başka illerden seçilen milletvekillerimizle görüşmeler yaptı. Hazırladığımız yol dosyasını kendilerine sunduk. Çömlekçi yolunun yapımı konusunda en kapsamlı çalışmaları başlatarak çözüm için ilk adımları attık. Mutlu sonuca ulaşıncaya kadar sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz" denildi.

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