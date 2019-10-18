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GORBİ oyuncuları kimler? Konusu nedir? GORBİ dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

GORBİ dizisi, fantastik tarzda gençlik yapımlarını sevenlerin dikkatini çekiyor. Bugün ilk bölümü yayınlanan GORBİ hangi kanalda? GORBİ oyuncuları kimler?

18.10.2019 - 21:31 | Güncelleme: Televizyon
GORBİ

GORBİ dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? GORBİ oyuncuları kimler? soruları dizi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. GORBİ dizisi, internet dizileri içerisinde yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. İşte GORBİ hakkında detaylar...

GORBİ DİZİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

GORBİ, bir internet dizisi olarak Foxplay'de yayınlanıyor. GORBİ dizisini izlemek isteyenler foxplay.com.tr adresi üzerinden izleyebilir.

 

GORBİ OYUNCULARI KİMLER?

Gorbi dizisinin oyuncu kadrosunda Noyan Uzer, Jess Molho, Ayhan Taş, Bengi Öztürk, Orçun Kaptan, İlke Korkmaz, Azra Aydın, Doruk Sarısakal, Duru Aydın yer alıyor.

GORBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

GORBİ galakside, dünyamıza milyonlarca ışık yılı uzaklıkta Tau gezegeninde yaşamaktadır. GORBİ’nin babası Aron, bu gezegenin hükümdarıdır. GORBİ babasından sonra bu gezegenin kralı olacaktır. Ne var ki kötü bir karakter olan Zokar bir gün bir isyan başlatır ve GORBİ’nin babası Aron’u esir alır. GORBİ, uzayda başka bir uzaylı ile yaşadığı kovalamaca sonrasında dünyamıza inmek zorunda kalır. İstanbul’da bir evin bahçesindeki ağaç eve sığınır. Bu arada Zokar da tüm galakside GORBİ’yi aramak için adamlarını seferber etmiştir.

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