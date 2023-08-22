Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi
Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi. Bregovic, "Kişinev Havaalanı'nda herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova'ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasında bulundu
Müzisyen Goran Bregovic'in konser için gittiği Moldova'ya girişine izin verilmedi. Moldova'da düzenlenen 'Gustar Müzik Festivali'nin organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, konser için başkent Kişinev'e gelen Bregovic'in, sınır polisince ülkeye girişine izin verilmediği bildirildi.
"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"
Festivale ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Goran Bregovic'in şu sözlerine yer verildi: Sevgili Moldovalı dostlarım; bugün Gustar Müzik Festivali'nde sahne alamadığımız için çok özür dilerim. Kişinev havaalanında herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Moldova'ya girişimize izin verilmemesi bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı.
Moldova Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Goran Bregovic'in ülkeye girişine izin verilmediğini doğruladı.
Dumitru Alaiba, paylaşımına, yerel bir fotoğraf sanatçısının kullandığı, "Bugün Goran Bregovic'in müziğiyle dans etmek, Rus saldırganlığı sonucunda ölen tüm Ukraynalıların mezarları üzerinde dans etmek gibidir" ifadesini ekledi.
Fotoğraflar: AA