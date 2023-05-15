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Google'dan, yanıltıcı ve yapay zeka resimlerini tanımlamak için yeni uygulama

Google, yanlış bilgilerin yayılmasını azaltmak için görsel aramasına yeni özellikler eklediğini açıkladı. Bu yeni özelliklerle birlikte yapay zekâ araçları fotogerçekçi sahte ürünlerin oluşturulmasını önemsiz hale getirdiği belirtildi. Görsel arama sonuçları ek bilgiler içerecek ve yapay zeka tarafından oluşturulan içerik, platformlar tarafından 'AI üretimi' şekilde etiketlenecek.

Giriş: 15.05.2023 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Google, yanıltıcı ve yapay zeka resimlerini tanımlamak için araçlar başlatıyor
HABERTURK.COM

Yapay zekâ üretimi resimler, videolar, içerikler internet aleminde her geçen gün daha fazla yer kaplamaya başladı. AI'nin gelişimi ve üretiminin başarısı bu içeriklerin yapay zeka ile mi oluşturulduğunu yoksa insan eliyle mi oluşturulduğunu anlamayı da zorlaştırıyor. Önde gelen arama motorlarından Google'ın ana şirketi Alphabet yeni özelliği ile bu çelişkinin önüne geçeceğini açıkladı.

GÖRSELLERİN 'HAKKINDA' BÖLÜMÜ OLACAK

Yapay zeka üretimi bilgilerin ve görsellerin bilinmesi için iki yeni özellik hayata geçirdiğini açıklayan şirketin ilk yeni özelliği, bir resmin veya benzerlerinin Google tarafından ilk kez ne zaman dizine eklendiği, ilk kez nerede göründükleri ve çevrimiçi olarak başka nerede göründükleri gibi ek bağlamlar sunan 'Bu resim hakkında' açıklamasını sunacak.

Bu yenilik ile amaçlanan yalnızca yapay zeka üretimi görselleri ortaya çıkartmak değil, aynı zamanda kullanıcıların orijinal kaynağı belirlemelerine yardımcı olmak ve haber kuruluşları tarafından sağlanmış olabilecek herhangi bir görüntüyü anlamak olarak açıklandı.

AI İÇERİKLERİ İŞARETLENECEK

Bununla birlikte Google, AI (Yapay zeka) tarafından oluşturulan her resmi işaretleyeceğini de belirtti. Firma, yayınladıkları dosyalara aynı işaretlemeyi eklediklerinden emin olmak için diğer platformlar ve hizmetlerle birlikte çalışıyor. Midjourney ve Shutterstock, Google'ın dahil olduğu yayıncılar arasındadır ve amaç arama sonuçlarında görünen tüm AI içeriğinin bu şekilde işaretlenmesini sağlamak olarak vurgulanıyor.

Microsoft destekli Truepic Inc., bir görüntünün yakalamadan teslime kadar manipüle edilmemesini sağlayan sistemler sunuyor. Google'ın yeni özellikleri nispeten daha düşük teknolojiye sahip görünse de yeterli endüstri desteği ile daha büyük bir olumlu etkiye sahip olabilirler.

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