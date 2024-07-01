Google, Tayvanlı güneş enerjisi şirketine yatırım yapıyor

Google’ın yenilenebilir enerji sektöründeki önemli bir adımı: Google, BlackRock’a ait olan Tayvanlı güneş enerjisi şirketi New Green Power’a yatırım yaparak 300 megavata kadar yenilenebilir enerji satın almayı planlıyor.

Google, BlackRock ile işbirliği yaparak Tayvan’da 1 gigavatlık yeni güneş enerjisi kapasitesi oluşturmayı hedefliyor. Bu stratejik adım, özellikle yapay zeka (AI) sektörünün büyümesi göz önünde bulundurularak enerji kapasitesini artırmayı ve karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlıyor.

Google’ın New Green Power’a yaptığı yatırım miktarı henüz açıklanmadı ancak bu yatırım Tayvan’daki büyük ölçekli güneş enerjisi projelerinin genişlemesine katkı sağlayacak. Anlaşma henüz düzenleyici onay bekliyor.

TEMİZ ENERJİ HEDEFLERİ

Google’ın bu yatırımı, 2030’a kadar tüm operasyonlarında ve değer zincirinde net sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdüyle uyumlu. Yeni güneş enerjisi kapasitesi, Google’ın Tayvan’daki veri merkezlerini ve bulut bölgesini besleyecek. Üretilen temiz enerjinin bir kısmı aynı zamanda Google’ın bölgedeki yonga tedarikçilerine ve üreticilerine sunulacak. Bu adım sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya katkı sağlıyor.

Tayvan, dünya yarıiletken endüstrisinde önemli bir rol oynuyor ve dünya yarıiletken çiplerinin neredeyse %60’ını üretiyor. Temiz enerji ihtiyacı yüksek olan yonga üretim tesisleri bu inisiyatifle faydalanacak.