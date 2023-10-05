Google Pixel 8 Pro ve Watch 2'yi tanıttı
Google Pixel lansman etkinliğini gerçekleştirdi. İşte yeni Google Pixel 8'den Pixel Watch 2'ye kadar farklı birçok yeniliğini duyuran markanın etkinliğinde sunduğu yenilikler
Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Google, yeni modellerinin tanıtımını gerçekleştirdiği Pixel lansman etkinliğini gerçekleştirdi. Ektinliğin yıldızı Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2 olurken marka birkaç sürpriz yapmayı da ihmal etmedi. İşte etkinlikten öne çıkanlar...
PİXEL 8 PRO'NUN GELİŞİMİ: SICAKLIK SENSÖRÜ
Google, Pixel 8 Pro'yu resmi olarak duyurdu ve oldukça fazla yenilik ve güncelleme bu modelde tüketicilerin karşısına çıktı. Bu yenilikler arasında, kendi işlemcisi olan Tensor G3 yonga seti, 50MP ana sensörlü güncellenmiş bir arka kamera dizisi, 48x yakınlaştırmalı 5MP telefoto lens ve 48MP ultra geniş kamera yer alıyor. Hatta yakınlaştırmak için sıkıştırdığınızda bir görüntüye geriye dönük olarak ayrıntı ekleyebilen yeni bir 'Yakınlaştırma Geliştirme' özelliğinin de yer aldığı duyuruldu.
Pixel 8 Pro ayrıca Google'ın yüzeylerin, nesnelerin ve hatta yakında vücudunuzun sıcaklığını doğru bir şekilde ölçmek için kullanabileceğinizi söylediği bir sıcaklık okuyucu ile donatılmış. Amiral gemisi cihaz, selefi ile aynı 6.7 inç ekranı koruyacak olsa da, LTPO teknolojisine ve 2.400 nit'lik bir tepe parlaklığa sahip olacak.
7 YIL SÜREYLE ANDROID GÜNCELLEMESİ!
Bunlarla birlikte Google, Pixel 8 serisi için 7 yıl boyunca büyük Android güncellemesi sözü verdi. Bu da akıllı telefonların Android 21‘e kadar yükseltilebileceği anlamına geliyor.
Android 14 işletim sisteminde çalışan Google Pixel 8 Pro, 5.050 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 30 W kablolu ve 23 W Qi kablosuz şarjı destekliyor. Bununla beraber cihazda USB Type-C 3.2 bağlantı noktası yer alıyor.
IP68 sertifikasına sahip olan akıllı telefon, 30 dakika boyunca 1.5 metre derinlikte tatlı suya dayanabiliyor. Ayrıca toza karşı da korumalı. Ekran içine yerleştirilen parmak izi okuyucusuna da sahip olan Google Pixel 8 Pro modeli; Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 ve NFC bağlantıyı destekliyor. Google Pixel 8 Pro modelinin ABD fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı.
PIXEL WATCH 2: DAHA FAZLA SENSÖR VE DAHA GÜÇLÜ İŞLEMCİ
Pixel Watch 2, orijinal Pixel Watch'tan o kadar da farklı görünmese de, her zaman açık ekran modundayken bile 5 saate kadar pil ömrü sağlayan daha verimli Qualcomm Snapdragon W24 işlemci gibi birçok iyileştirme ile birlikte geleceği duyuruldu.
Cilt sıcaklığı ve sürekli elektrodermal aktivite için yeni sensörler, yeni bir stres algılama özelliğinin yanı sıra yedi aktivite için antrenman başlangıçlarını ve duruşlarını otomatik olarak kaydetmenin bir yolunu sağlar. Pixel Watch 2 ayrıca kalp atış hızınızı daha fazla şekilde ve yere götüren yeni birçok kalp atış hızı sensörüne sahip olduğu da vurgulandı. Yurtdışı fiyatı GPS sürümü için 349,99 dolar ve LTE sürümü için 399,99 dolar olarak açıklanan Pixel Watch 2 için ön siparişler de başladı.
PIXEL BUDS PRO'DA YENİ RENK SEÇENEKLERİ VE ÖZELLİKLER
Pixel Buds Pro'ya, Pixel 8 serisine uygun birkaç yeni renk seçeneği eklendi: açık mavi ve porselen. Ancak Google, konuştuğunuzu algıladığında sesinizi otomatik olarak duraklatacak ve şeffaflık modunu açacak olan konuşma algılamayı da kullanıma sunduğunu duyurduğundan, tomurcukların aldığı tek güncelleme yeni renkler değil.
Google ayrıca, "daha dolgun ve daha net" ses çıkarmanız gerektiğini söylediği 'Bluetooth Süper Geniş Bant'ın eklenmesiyle sesli arama kalitesini artırmaya çalışıyor. Buds Pro, aramalarda arka plan gürültüsünü azaltmaya yardımcı olan Google'ın Clear Calling özelliğini de destekleyecek. Her iki özelliğin de gelecek bir ürün yazılımı güncellemesinde kullanıma sunulacağı vurgulandı.
ANDROID 14 SÜRÜMÜ GELDİ
Android 14 sürümü nihayet sunuluyor. Gelişmiş geçiş anahtarı desteği, yeni bir sağlık izleme özelliği ve çeşitli özelleştirme güncellemeleri de içeren bu yeni sürüm uzun bir süredir bekleniyordu. Android 14 ile gelen kişiselleştirme özelliği, yalnızca bir görüntüyü tanımlayarak yeni bir arka plan oluşturmak için kullanabileceğiniz AI (yapay zekâ) duvar kağıdı oluşturmak olarak dikkat çekiyor.
Google'ın işletim sisteminin en son sürümü ilk olarak Pixel 4A 5G ve daha yeni telefonlarda kullanıma sunulacak, Samsung, Nothing ve OnePlus dahil olmak üzere diğer şirketlerin telefonları ise "bu yılın sonlarında" destek ekleyecek.