Google I/O 2024: Yapay zeka ve teknoloji dünyasında yeni bir dönem

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Geçtiğimiz gün OpenAI'nin yeni yapay zeka modellemesi GPT-4o'yu (Omni) tanıtmasından yapay zekanın teknoloji gündemindeki yeri çok daha sağlam bir hale geldi. Önde gelen teknoloji devlerinden Google da OpenAI'den bir gün sonra yeni teknolojilerini tanıttığı bir organizasyon düzenledi.

PROJECT ASTRA ÖNE ÇIKTI

Etkinliğin en dikkat çeken yeniliklerinden biri “Project Astra” oldu. Bu devrim niteliğindeki yapay zeka ajanı, teknolojiyle etkileşim biçimimizi yeniden tanımlama potansiyeline sahip. Ayrıca, Google Search’in artık keskin kenarlı generatif AI teknolojisiyle desteklendiği ve daha akıllı ve sezgisel bir tarama deneyimi vaat ettiği açıklandı.

Android kullanıcıları için de heyecan verici haberler vardı. Android 15 güncellemesiyle birlikte, mobil deneyimi daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştıracak “Circle to Search” özelliği gibi oyun değiştiren özellikler duyuruldu. REKLAM OPENAI İLE REKABETTE İDDİALI ASİSTAN Google, OpenAI ile olan rekabetinde de iddiasını ortaya koydu. Google, AI yeteneklerinin muhteşem bir sergisiyle beklentileri aşarak, yenilikçilikte öncü olduklarını bir kez daha kanıtladı. Bu asistan, kullanıcıların teknolojiyle etkileşimini yeniden tanımlayacak potansiyele sahip. Ayrıca, Google Search’in artık daha akıllı ve sezgisel bir arama deneyimi sunmak için generatif AI teknolojisiyle desteklendiği belirtildi.

OpenAI’nin GPT-4o modeli ise, metin, ses ve görüntüyü gerçek zamanlı olarak işleyebilen ve bu modeller arasında akıcı bir geçiş sağlayabilen bir yapay zeka modelidir. GPT-4o, önceki modellerden daha hızlı ve %50 daha ucuz olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, metin ve kodda İngilizce dışındaki dillerde önemli iyileştirmeler sunuyor ve özellikle görüntü ve ses anlama konusunda mevcut modellere göre daha üstün olduğu görülüyor. Etkinlikte ayrıca, Google’ın AI Studio ve Gemma gibi araçlarıyla geliştiricilere ve işletmelere AI ile kendi dönüştürücü ürünlerini ve hizmetlerini oluşturma fırsatları sunduğu vurgulandı.

Google I/O 2024’te tanıtılan diğer önemli yenilikler: Firebase Genkit: JavaScript/TypeScript’te AI destekli uygulamalar geliştirmeyi kolaylaştıran yeni bir Firebase platformu eklentisi.

LearnLM: Öğrencilere çeşitli konularda “konuşarak” öğretme yeteneğine sahip yeni bir generatif AI model ailesi.

YouTube için AI üretilmiş quizler: Eğitim videolarını izlerken sorular sorma veya konu hakkında bir quiz yapma imkanı sunan yeni bir konuşma AI aracı. Ayrıca, Google’ın donanım alanındaki yenilikleri de göz doldurdu. Pixel 7A, uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon olarak tanıtıldı ve mükemmel bir kamera ve pil ömrüne sahip olduğu belirtildi. Pixel Fold, kompakt bir tablete dönüşebilen katlanabilir bir akıllı telefon olarak dikkat çekti. Üçlü arka kamera ve tensor G2 çipi ile donatılmış bu cihaz, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Pixel Tablet ise, ev için tasarlanmış, yardımcı bir arayüz ve özelliklere sahip bir tablet olarak öne çıktı.