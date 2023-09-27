Google GPS üzerinden evlenme teklifi etmek için 7 bin kilometre seyahat etti

Yassan o zamana kadar Tokyo'nun dışına çıkmamıştı ve seyahati boyunca o zamana kadar sadece kitaplardan okuduğu her şeyi kendi gözüyle görme fırsatı yakaladı. Seyahatinde deprem, soğuk ve yağmur gibi zorlu zamanlar da vardı ama bunlar Yassan'ı yıldırmadı.