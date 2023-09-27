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        Haberler Yaşam Google GPS üzerinden evlenme teklifi etmek için 7 bin kilometre seyahat etti

        Google GPS üzerinden evlenme teklifi etmek için 7 bin kilometre seyahat etti

        2008 yılında, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen Yassan, 7 bin kilometrelik bir seyahatin ardından, Google GPS verilerini kullanarak "Benimle evlen" yazdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 15:08 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:08
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        • 1

          2008'de, Tokyo'da yaşayan Yassan Takahashi, kız arkadaşı Natsuki'ye evlilik teklif etmeye karar vermişti. Ancak bunu nasıl yapacağını bilmiyordu.

        • 2

          Sonra bir gün GPS sanatına rastladı. GPS sanatı; önceden belirlenmiş bir rota boyunca GPS cihazıyla seyahat ederek, büyük ölçekli bir çizim oluşturma eylemidir.

        • 3

          Yassan, bu fikrin kendi özel teklifi için harika bir yol olduğunu düşündü. Haziran ayında işinden istifa ettikten sonra Hokkaido Adası'ndan, Kagoshima kıyılarına kadar titizlikle planladığı bir yolculuğa çıktı.

        • 4

          Yassan o zamana kadar Tokyo'nun dışına çıkmamıştı ve seyahati boyunca o zamana kadar sadece kitaplardan okuduğu her şeyi kendi gözüyle görme fırsatı yakaladı. Seyahatinde deprem, soğuk ve yağmur gibi zorlu zamanlar da vardı ama bunlar Yassan'ı yıldırmadı.

        • 5

          Aradan geçen altı ay ve katedilen 7 bin 163 kilometrenin ardından Yassan, Google GPS verilerini yükleyerek "Benimle evlen" yazısını tamamladı. Bu devasa yazı Yassan'a, 'Tarihin en büyük GPS çizimi' dalında Guinness Dünya Rekoru getirdi.

        • 6

          Büyük bir hassasiyet ile yapılan evlilik teklifi, "Evet" cevabı ile başarılı bir şekilde tamamlandı ve çiftin romantik hikâyesi, internette yerini aldı.

          Haber ve fotoğraflar Google Hikâyelerden alınmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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