Koronavirüs salgınından en çok etkilenen yerlerden biri de okullar olmuştu. 2020 Mart ayından beri eğitime evlerinde online devam etmek zorunda kalan öğrencilerin ilk okul günü coşkusuna Google da destek verdi.
GOOGLE'DAN OKULUN İLK GÜNÜ 2021 DOODLE'I!
İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemi 6 Eylül itibarıyla başlıyor. 3 dönemi evlerinde online eğitimle tamamlayan öğrenciler yarın sabah okullarına kavuşacak. 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan okullarda 5 gün yüz yüze eğitim dönemi arama motoru Google tarafından da kutlandı. 6 Eylül 2021 tarihi süresince Google arama motorunu açanlar Google tarafından hazırlanan "Okulun ilk günü 2021" doodleı ile karşılaşacak.
DOODLE NEDİR?
Google Doodle, popüler arama motoru Google tarafından oluşturulan ve tatil, önemli gün ve olaylar, başarılar ve tarihi kişilikleri anmak ve kutlamak o gün boyunca Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.
OKULUN İLK GÜNÜ DERS İŞLENİR Mİ 2021?
Okulun ilk günü ders işlenip işlenmeyeceği öğrenciler tarafından merak ediliyor ancak bununla ilgili resmi bir karar bulunmuyor. Okulun ilk günü ders işlenip işlenmeyeceği öğretmenlere göre farklılık gösteriyor. Bazı öğretmenler okulun ilk günü ders işlemeyi tercih edebilecekken bazı öğretmenler ilk günü öğrencilerle sohbet ederek değerlendirmeyi tercih edebiliyor.
OKULUN İLK GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLİR?
Okullarda üniforma zorunluluğu ya da kıyafet serbestliği her okula göre değişen bir durum. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda kıyafet serbestliğini okulların tercihine bıraktığını açıklamıştı. Okullarda kıyafet serbestliği kararının 2021-2022 eğitim öğretim yılında da uygulanması bekleniyor. Ancak bu karar her okulun yönetim kurulu kararı ile netleşecek.
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