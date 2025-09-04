Habertürk
        Google çöktüğünde internetsiz kalmayın! Google yerine kullanabileceğiniz 4 alternatif arama motoru!

        Google çöktüğünde internetsiz kalmayın! Google yerine kullanabileceğiniz 4 alternatif arama motoru!

        Google servislerinde yaşanan erişim sorunları ve çökme haberlerinin ardından kullanıcıları alternatif arama motorlarına yönlendi. Alternatif seçenekler, Google'a bağımlı kalmadan interneti keşfetmek isteyenler için önemli bir çıkış kapısı oluyor. İşte Google yerine kullanabileceğiniz 4 tarayıcı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 10:42 Güncelleme: 04.09.2025 - 10:42
        • 1

          Google servislerinde yaşanan erişim sorunları ve çökme haberlerinin ardından kullanıcıları alternatif arama motorlarına yönlendi. Bölgesel güçlü sonuçlar sunan seçenekler, Google’a bağımlı kalmadan interneti keşfetmek isteyenler için önemli bir çıkış kapısı oluyor. İşte Google yerine kullanabileceğiniz 4 tarayıcı!

        • 2

          DUCKDUCKGO: GİZLİLİK ODAKLI BİR DENEYİM

          DuckDuckGo, kullanıcı gizliliğini ön planda tutmasıyla öne çıkıyor. Arama geçmişinizi kaydetmeyen ve kişisel verilerinizi işlemeyen bu platform, özellikle güvenlik endişesi taşıyan kullanıcıların tercih ettiği bir seçenek. Google’dan farklı olarak kullanıcı profilinize göre reklam göstermiyor.

        • 3

          BING: MICROSOFT’UN GÜÇLÜ ALTERNATİFİ

          Microsoft’un arama motoru Bing, Google kadar yaygın kullanılmasa da özellikle görsel aramalarda güçlü bir altyapıya sahip. Kullanıcıların fotoğraf ve video aramalarında daha detaylı filtreleme yapabilmesine imkân tanıyor.

        • 4

          YANDEX: BÖLGESEL SONUÇLARDA GÜÇLÜ

          Rusya merkezli Yandex, özellikle Doğu Avrupa ve Türkiye’de yaygın kullanılan bir arama motoru. Bölgesel sonuçlarda sağladığı doğruluk ve harita hizmetlerindeki detaylı altyapısıyla öne çıkıyor. Google’a alternatif arayanlar için hem arama hem de servis çeşitliliğiyle tercih edilebilir durumda.

        • 5

          BRAVE SEARCH: REKLAMSIZ VE BAĞIMSIZ

          Brave tarayıcısıyla entegre çalışan Brave Search, tamamen bağımsız bir indeks üzerinden sonuç sunuyor. En önemli özelliği ise reklamsız ve şeffaf bir deneyim sunması. Kullanıcı verilerini toplamadan çalışan bu platform, interneti daha özgür ve reklamsız keşfetmek isteyenler için öne çıkıyor.

          Fotoğraf kaynak: ShutterStock

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        Habertürk Anasayfa