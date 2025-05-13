Google Avrupa'da 12 milyar dolarlık davayla karşı karşıya

Avrupa Birliği’nin (AB) 2017’de Google’a, alışveriş hizmetindeki rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle verdiği 2,4 milyar euroluk cezanın etkileri sürüyor. Bloomberg News’in haberine göre, Alphabet Inc.’e bağlı Google, Avrupa genelinde onlarca fiyat karşılaştırma sitesinin açtığı tazminat davalarıyla karşı karşıya. Şirketlerin, Google’ın müşterilerini çaldığını iddia ettiği davaların toplam değeri 12 milyar doları aşıyor. Google ise suçlamaları reddederek davaların geçersiz olduğunu savunuyor.

DAVALARIN TEMELİNİ OLUŞTURAN KARAR

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Tazminat davaları, Avrupa Komisyonu’nun 2017’de Google’a, arama motorundaki hakim konumunu kendi alışveriş hizmetini öne çıkarmak için yasa dışı şekilde kullandığı gerekçesiyle verdiği 2,4 milyar Euroluk cezaya dayanıyor. Google’ın itirazlarıyla uzayan süreç, geçen yıl bir mahkemenin şirketin rekabet yasalarını ihlal ettiğini doğrulayan kararıyla yeni bir aşamaya geçti. Bu karar, AB’deki davacıların Google’ın ihlalini mahkemede kanıtlamasına gerek kalmadan sivil davalar açabilmesini sağladı.

12 MİLYAR DOLARI AŞAN TAZMİNAT TALEPLERİ

Bloomberg News'in haberine göre, Avrupa’nın yedi ülkesinde devam eden 12 sivil davayı belirlendi. Davaların maddi büyüklüğü tüm mahkemeler ve taraflarca tam olarak açıklanmasa da, dokuz davanın toplam değeri 12 milyar doları geçti. Son yıllarda sayıları artan bu davalar, Google’ın Avrupa’daki hukuki sorunlarını daha da karmaşık hale getiriyor. Davaların başarıyla sonuçlanması durumunda, başka şirketlerin de benzer adımlar atabileceği öngörülüyor.

GOOGLE’DAN SAVUNMA Yaklaşık 2 trilyon dolar piyasa değerine sahip Google, Avrupa’daki bu sivil davaların dayanağı olmadığını öne sürüyor. Şirket, açılan dava sayısı veya talep edilen tazminat tutarları hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak, bu hukuk mücadelesinin Google’ın Avrupa’daki faaliyetleri üzerinde önemli bir baskı oluşturabileceği belirtiliyor.