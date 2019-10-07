Yazar, bir dönem Murat Akıncı'nın kendisini dolandırmak istediğini belirterek şunları söyledi:



Murat Akıncı, 7 sene evvel beni de yokladı. Benim atlattığım bir şey onun başına geldi. Mesaj attı bana, para istedi. Bilgisayar üzerinden tanışmıştık. Benim fanlarım var. Ben de onlardan biri sandım. Telefonlarımızı verdik konuşmaya başladık. 'Annem senin hayranın çay içmeye gelebilir miyiz sana?' dedi. Murat Akıncı ile yaşadıklarımı anlatmak istedim ama yanlış anlaşılmaktan korktum.